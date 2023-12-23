Моряки ЧФ отразили условную атаку украинских БПЛА стрелковым оружием и ПЗРК
Экипажи Черноморского флота в рамках учений отработали прикрытие пункта базирования кораблей и гражданских объектов Севастополя от атаки беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России.
Условия приближены к реальности. Оперативные службы Черноморского флота получили информацию о взлете беспилотников с территории Украины. Известно, что они направлялись в сторону Крыма. Для повышения количества уничтоженных целей, экипажи кораблей привели в готовность средства ПВО.
На учениях моряки обнаружили и поразили объекты противника техническими средствами, зенитным вооружением кораблей, стрелковым оружием и переносными зенитно-ракетными комплексами.
Помимо охраны берегов Крыма, в задачи Черноморского флота также входит безопасность важных объектов Черного моря, включая Крымский мост и обстановку в Керченском проливе, где каждый день проходит много судов.
Ранее корабли Черноморского флота провели учения по отражению атак вражеских дронов при помощи реактивной бомбометной установки.
Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.