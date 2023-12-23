Балет «Щелкунчик» с солистами Большого театра показали в московском метро

На импровизированной сцене в московском метро выступали солисты Большого театра Игорь Цвирко и Кристина Кретова.

© Фото: ТРК «Звезда»

В ночь с 22 на 23 декабря в рамках «ночи в метро» на станции метро «Маяковская» прошел балет «Щелкунчик» с участием солистов Большого театра. Об этом сообщает корреспондент «Звезды».

На импровизированной сцене зрители могли увидеть артистов Большого театра Игоря Цвирко и Кристину Кретову. Балет прошел в сопровождении оркестра.

Попасть на балет можно было через розыгрыш Московского метрополитена, который проходил в социальных сетях.

Посмотреть балет «Щелкунчик» в Большом театре мечтают многие. Ежегодно люди выстраиваются в очереди, чтобы успеть купить заветные билеты. В этом году первая покупательница прождала в очереди 59 часов. Это новогодний подарок для дочери.