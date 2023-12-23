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Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе

Дарина Криц
03:47 23.12.2023
В медиахолдинге, где он работал, призвали зрителей решить, готовы ли они и дальше ему верить журналисту.
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
© Фото: IMAGO Dwi Anoraganingrum Globallookpress
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Украинский журналист сбежал в Евросоюз, использовав для этого недавно прошедший саммит ЕС в Брюсселе. Телеведущий «24 канала» Алексей Печий получил аккредитацию на проходившее 14 и 15 декабря мероприятие, но после него не вернулся в страну. Об этом написало издание «Страна.ua».

После Печий сообщил, что его решение было «сложным» и принимая его, он исходил из необходимости продолжать «информационную борьбу из-за рубежа». Журналист считает, что в западных странах начало менять отношение к Украине. Поэтому он решил остаться там, чтобы «внести свой вклад в медиапродвижение украинской повестки».

«Информацию о "невозвращенце" официально подтвердили в медиаходинге. Гендиректор медиахолдинга "Люкс" Роман Андрейко заявил, что журналист принял это решение, "осознавая все последствия своего побега"», - указало издание.

Андрейко рассказал, что находится в шоке от поступка сотрудника. Он призвал всех тех, кто любил смотреть и слушать аналитику сбежавшего журналиста решить для себя «готовы ли они и дальше ему верить».

Как сообщалось 14 ноября, лучший рыбак Украины Артур Билан пожелал остаться в Европе и не возвращаться обратно в Харьков, чтобы не стать мобилизованным. Он покинул расположение команды после выступления на чемпионате мира в Италии. Уточнялось, что рыбак бежал после завершения соревнований, пока другие члены сборной отдыхали перед дорогой.

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