Десантники уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым при помощи беспилотников

Операторы БПЛА обнаружили боевиков, когда они перемещались по позициям между окопов.

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Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы БПЛА использовали квадрокоптеры с прикрепленными к сбросам боеприпасами. На корректировку и наведение операторам требуется всего несколько секунд - сброс ВОГа, попадание в противника и его уничтожение.

«Нашли цель, тут же запускаем две птицы. Первая с бомбой, чтобы блиндаж взорвать, вторая - с нагрузкой тоже, чтобы, если выбежит пехота, сразу ее отработать. У них постоянно перемещения. Днем они уже боятся просто. Если видят птицы, начинают разбегаться. А ночью они как-то более уверенно себя чувствуют. Опять же, мы приспособились уже и на ночных, гораздо эффективнее даже. Ночью лучше видно тепло издалека. Приспосабливаемся к обстановке», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Санта».

На этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ уничтожили уже не одну сотню живой силы противника.

Ранее расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска. Противник пытался спрятаться в лесном массиве.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.