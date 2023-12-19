Армия Армия Армия

Десантники уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым при помощи беспилотников

06:05 19.12.2023
Операторы БПЛА обнаружили боевиков, когда они перемещались по позициям между окопов.  
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Подразделения беспилотной авиации Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ уничтожили пехоту ВСУ под Вербовым на Запорожском направлении. Об этом сообщили в Минобороны России.

Операторы БПЛА использовали квадрокоптеры с прикрепленными к сбросам боеприпасами. На корректировку и наведение операторам требуется всего несколько секунд - сброс ВОГа, попадание в противника и его уничтожение.

«Нашли цель, тут же запускаем две птицы. Первая с бомбой, чтобы блиндаж взорвать, вторая - с нагрузкой тоже, чтобы, если выбежит пехота, сразу ее отработать. У них постоянно перемещения. Днем они уже боятся просто. Если видят птицы, начинают разбегаться. А ночью они как-то более уверенно себя чувствуют. Опять же, мы приспособились уже и на ночных, гораздо эффективнее даже. Ночью лучше видно тепло издалека. Приспосабливаемся к обстановке», - рассказал оператор БПЛА с позывным «Санта».

На этом участке СВО подразделения БПЛА ВДВ уничтожили уже не одну сотню живой силы противника.

Ранее расчеты «Градов» разгромили пехоту ВСУ к северу от Артемовска. Противник пытался спрятаться в лесном массиве. 

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
00:55 В стране и мире
Пентагон заявил, что начинает операцию по защите акватории Красного моря
22:48 В стране и мире
Шойгу поручил позаботиться о родственниках погибшего бойца Романа Рудакова
21:55 В стране и мире
Сердечный приступ мог стать причиной смерти «пухляша» Дмитрия Красилова
20:10 В стране и мире
Видео
«Целый год за мной ходил»: Прилепин раскрыл новые подробности покушения на него
18:18 В стране и мире
Против Бориса Акунина* возбудили дело о распространении фейков о ВС РФ
Популярное
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Жители Воронежа подписали горы снега фамилией мэра города Кстенина
Видео
Зюганов предложил «выпороть» тех, кто дал Путину выйти на мороз без шапки
Видео
Володин заявил, что у людей все должно быть нормально с яйцами
Видео
Путин поговорил со своим «двойником» и заявил, что он у него первый
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.