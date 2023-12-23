МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД и получения прав

Экзаменуемый может набрать до семи баллов вместо прежних пяти, а готовое удостоверение могут не выдать тем, кто не явился по повестке в военкомат.

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МВД сообщило о новых правилах сдачи экзаменов в ГИБДД на право управления транспортными средствами. Теперь при выполнении упражнений кандидату в водители может набрать до семи штрафных баллов вместо прежних пяти. Информацию о новом проекте ведомственного приказа опубликовал портал «МВД Медиа».

«С учетом анализа результатов проведения практических экзаменов с момента вступления в силу действующего Административного регламента (с 1 марта 2021 года), проектом предлагается увеличение суммы штрафных баллов (с 5 до 7), при наборе которой кандидату в водители выставляется оценка "не сдал"», - сообщил пресс-центр МВД РФ.

Также меняются правила допуска до экзаменов. Например, откажут тем, у кого нет права на управление транспортными средствами других категорий и подкатегорий и которые при этом имеют административное наказание за управление в состоянии опьянения или которые отказались от медосвидетельствования на состояние опьянения. Уточняется, что их не допустят до экзаменов и не выдадут удостоверение до окончания срока наказания.

Истекший срок действия паспорта или медсправки является основанием для приостановки процесса экзаменов или выдачи удостоверений. Также откажут тем, кто не явился в военкомат по повестке.

«Кроме того, не будут допущены к экзаменам и не получат водительское удостоверение лица, в отношении которых военными комиссариатами применены временные меры, направленные на явку этих лиц по повестке военного комиссариата», - рассказали в МВД.

Ведомственный приказ вступит в силу вместе с Федеральным законом - с 1 апреля 2024 года.

Ранее в Минцифры рассказали о проекте приравнивания электронных водительских прав к бумажным. Предполагается, что в момент предъявления удостоверения в электронном виде будет использоваться мобильное приложение федеральной государственной информационной системы.