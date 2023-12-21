Москвичам сообщили о рекордно низком давлении в субботу

Гидрометцентр России заявил, что 23 декабря атмосферное давление в Москве может приблизиться к значению 727 мм ртутного столба.

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В субботу давление в Москве может опуститься до рекордно низких показателей, по данным Гидрометцентра России. Оно может достичь отметки в 727 мм ртутного столба.

«Атмосферное давление может приблизиться к рекордно низкому, 727 миллиметров ртутного столба», - передает сообщение Гидрометцентра 360.

В 1971 году был зафиксирован рекорд в 723 мм ртутного столба, в этот раз показатели могут приблизиться к этому значению. Также ожидается сильный снегопад в воскресенье. Температура опустится до -3 градусов, может образоваться гололед.

В ноябре в Москве целую неделю держалось аномально низкое давление, а конкретно 24 ноября давление стало рекордно низким, достигнув отметки 719 мм. До этого за 145 лет наблюдений давление 24 ноября не опускалось ниже 722,2 мм.