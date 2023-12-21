Штурмовики ВДВ показали кадры зачистки опорного пункта ВСУ у Артемовска

Противник бежал, оставив на месте раненных и убитых товарищей.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Штурмовые подразделения Ивановских десантников Южной группировки войск зачистили еще один опорный пункт ВСУ к северо-западу от Артемовска. Об этом сообщили в Минобороны России.

Десантники обнаружили основные огневые средства и пункты управления ВСУ. Артиллерия соединения поддержала бойцов и нанесла огневое поражение. Затем расчеты FPV-дронов помогли уничтожить оставшиеся цели. Десантники с нескольких направлений овладели опорным пунктом противника и зачистили его.

Ранее штурмовики ВДВ показали кадры захвата вражеского опорного пункта в зоне СВО, который доставлял много неудобств и проблем. При этом бойцы отметили минимальное сопротивление противника.

Материал подготовили Алина Луговая и Николай Баранов.