На Украину после заграничной поездки не вернулись 10 волонтеров

Украинские волонтеры, получившие разрешение на выезд из страны, дважды выезжали за границу, и второй раз решили не возвращаться.

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На Украине 10 волонтеров организаций «Единая Украина» и «Аджалык» получили разрешение на выезд за рубеж, но не вернулись после очередной заграничной поездки. Об этом заявил губернатор Херсонской области Александр Прокудин.

«Есть две организации, которые воспользовались системой "Путь" для выезда за границу. И во время второй поездки не вернулись в Украину», - написал Прокудин в своем Telegram-канале.

Он добавил, что в ходе первого выезда за границу волонтеры привезли обещанную помощь и отчитались о ней, однако на второй раз они решились не возвращаться.

Правоохранительные органы Украины проверят их действия, сказал Прокудин. По его словам, все, кто совершит подобное, понесут наказание.

Ранее стало известно, что заграничной командировкой воспользовался украинский журналист Алексей Певчий. Он получил аккредитацию на саммит Евросоюза в Брюсселе, и после него предпочел не возвращаться на родину.