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Герой России Пивоваров рассказал, как спас свою роту из окружения и не понес потерь

Алексей Курильченко
16:36 23.12.2023
Противник окружил роту Пивоварова в лесополосе - чтобы спасти товарищей командиру пришлось принять трудное решение.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Гвардии капитан Олег Пивоваров в зоне специальной военной операции совершил настоящий подвиг - вызвал на себя огонь «Градов», чтобы спасти свою роту от окружающих украинских националистов. Ему удалось не только спасти жизни бойцов, но и выжить самому. За свой поступок Олег был удостоен звания Героя России. Об этом бою Пивоваров рассказал в программе «Время Героев».

«Нас зажали с правой и левой стороны лесополосы, был прямой контакт с противником. Семь часов думал, как сделать так, чтобы они не смогли закрепиться, куда лучше переместить людей. Мы встали в круговую оборону, нас зажимали с двух сторон. В ходе прямого контакта, когда уже не хватало ни боеприпасов, ни сил, пришлось принять трудное решение», - рассказал Пивоваров.

Командир решил отвести своих людей, в одиночку выманить националистов на открытое место и вызвать огонь артиллерии - практически на себя.

«Дал людям команду выходить в поле и отходить на более выгодные рубежи. Команды они сначала не послушались, сказали: "Командир, мы с тобой". Я сказал: "Приказываю". Они выполнили приказ», - рассказал военнослужащий.

«Грады» нанесли точный удар по врагу. Бойцы Олега вышли на новые позиции. Оставшись в одиночестве, командир в последний раз вызвал артиллерию, нанеся нацистам сокрушительное поражение. Подразделение капитана не понесло потерь.

«Когда я вышел из-за лесополосы, то остановился маленько отдышаться, записал голосовое сообщение матери: "Мама, все хорошо, сидим с Илюхой, чай пьем"... Я просто лег на землю и вырубился. Солдаты откопали ямку, меня положили туда, я пару часов поспал - контуженный, никакой. Помню, когда меня несли, то все вокруг расступались. Все слышали по радиостанции, что я вызвал огонь на себя. Говорили спасибо за то, что я их спас», - рассказал Олег.

Полное интервью с Героем России Олегом Пивоваровым смотрите в новом выпуске программы «Время Героев» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте.

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