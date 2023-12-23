В парке «Патриот» прошли соревнования по айс-кроссу среди силовиков

В этом году в соревнованиях по айс-кроссу в парке «Патриот» участвовали как профессиональные спортсмены, так и любители.

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В подмосковном парке «Патриот» прошли соревнования по айс-кроссу - скоростному спуску на коньках. За кубок боролись сотрудники силовых ведомств и работники парка. Препятствием к конкурсу стала внезапная оттепель, однако мероприятие все равно состоялось.

«Под вопросом было участие, проведение соревнований, но лед вполне приемлемый. Коньки в теплую погоду еще лучше скользят», - сказал участник соревнований Александр Ассаул.

Главную рампу трассы высотой с восьмиэтажный дом на этот раз не задействовали из соображений безопасности: в гонке участвовали не только профессиональные спортсмены, но и любители. Для них совладать со скоростным спуском было бы невыполнимой задачей.

Среди спортсменов сильнейшим стал Владимир Бахмутов с результатом 29.009 секунды. Среди любителей победу одержал Евгений Миненко, прошедший трассу за 35.098 секунды.

Подробнее про соревнования смотрите в сюжете Валентина Гвоздева.

Ранее стало известно, что чемпионкой России по фигурному катанию стала 16-летняя Аделия Петросян. Она обошла Камилу Валиеву, которая заняла третье место в рейтинге, и Софью Муравьеву, ставшей второй в рейтинге. Чемпионат проходил в Челябинске.