В ВОЗ сообщили о росте числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире на 50% за месяц

По данным ВОЗ, с 20 ноября по 17 декабря было зарегистрировано более 850 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом.

© Фото: Komsomolskaya Pravda Global Look Press

Число случаев заболевания COVID-19 увеличилось во всем мире на 52% за последний месяц. Об этом стало известно из еженедельной эпидемиологической сводки ВОЗ.

Так, за 28-дневный период с 20 ноября по 17 декабря в мире диагностировали коронавирусную инфекцию у 850 тысяч человек. При этом три тысячи случаев заболевания закончились летальным исходом.

Ранее в ВОЗ сообщили о росте смертности на 167% от COVID-в Африке. За предыдущие 28 дней COVID-19 обнаружили у 519 399 тысяч человек по всему миру.