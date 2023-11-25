ВОЗ сообщила о росте смертности на 167% от COVID-19 за 4 недели в Африке

За 28-дневный период Всемирная организация здравоохранения выявила увеличение смертности от коронавирусной инфекции в Африке и Восточном Средиземноморье.

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За минувшие четыре недели - с 23 октября по 19 ноября - в мире зафиксировали 519 399 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией. Также после заражения 2 456 человек умерли. Об этом в информационном бюллетене сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

При этом в ВОЗ заметили рост заболеваемости на 14% в Западно-Тихоокеанском регионе. В то же время в Африке и Восточном Средиземноморье выросла смертность, сообщается о показателях в 167% и 12%, соответственно.

Вместе с тем отмечается снижение заболеваемости на 13% по сравнению с предыдущим 28-дневным периодом. Согласно отчету ВОЗ, смертность в указанный период сократилась на 72%.

Оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 21 ноября заявил о выявлении серьезного роста заболеваемости COVID-19 в РФ. По сравнению с последней неделей, показатель увеличился на 38,4%.

В ведомстве проинформировали об увеличении заболеваемости в 82 субъектах РФ. За последнюю неделю 6 398 человек были госпитализированы.