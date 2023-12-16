Ракета «Союз-2.1б» со вторым спутником «Арктика-М» стартовала с Байконура

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Ракета-носитель «Союз-2.1б» с гидрометеорологическим аппаратом «Арктика-М» №2 успешно стартовала с космодрома Байконур. Прямую трансляцию запуска вел Роскосмос.

Пуск состоялся в 12.17 по московскому времени с 31-й площадки космодрома. Ракета с разгонным блоком «Фрегат» должна вывести на орбиту спутник «Арктика-М» №2.

В госкорпорации сообщили, что выведение спутника на целевую орбиту займет около пяти часов.

Первый спутник «Арктика-М», который предназначен для ведения мониторинга климата и окружающей среды в арктическом регионе, включая Севморпуть, запустили 28 февраля 2021 года. В декабре прошлого года в Роскосмосе заявили, что увеличат группировку «Арктика-М» с двух запланированных до четырех космических аппаратов. В госкорпорации добавили, что разработку нового гидрометеорологического аппарата «Арктика-МП» планируют начать в 2026 году.

Для обеспечения непрерывного наблюдения за полярным регионом Земли в состав орбитальной группировки должны входить два космических аппарата «Арктика-М».