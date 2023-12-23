На Васильевском острове Петербурга произошла стрельба в коммуналке

В коммуналке на Васильевском острове, где произошла стрельба, нашли охолощенный автомат и восемь упаковок светошумовых патронов к нему.

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В отдел полиции Санкт-Петербурга доставили троих человек. Их подозревают в стрельбе в коммунальной квартире на Васильевском острове, сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

«Сотрудники полиции в Петербурге задержали трех человек по подозрению в стрельбе в коммунальной квартире на Васильевском острове», - сообщает 360 со ссылкой на российское ведомство.

Издание отмечает, что на месте стрельбы сотрудники МВД обнаружили охолощенный автомат и восемь упаковок светошумовых патронов к нему, которые позже изъяли.

Полиция составила протокол о мелком хулиганстве на каждого из проживающих квартиры. Есть вероятность возбуждения уголовного дела.

Ранее в северной столице студент колледжа выстрелил в школьника из травматического пистолета. Он пытался отнять у ребенка электронную сигарету. Школьник получил ранения. Полиция возбудила уголовное дело по факту разбоя.