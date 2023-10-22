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В Петербурге подросток 12 раз выстрелил в школьника из-за вейпа

Владимир Рубанов
17:17 22.10.2023
Возбуждено уголовное дело по статье «разбой».
В Петербурге подросток 12 раз выстрелил в школьника из-за вейпа
© Фото: СК РФ
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Следователи Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по статье «разбой» после сообщений о том, что учащийся колледжа ранил школьника из травматического пистолета, пытаясь отнять у него электронную сигарету.

По предварительной информации 15-летний учащийся Невского колледжа им. Неболсина увидел у 14-летнего школьника электронную сигарету, которая стоит около 4 тысяч рублей, сообщил «Mash на Мойке». Но словесные угрозы на того не подействовали, и парень 12 раз выстрелил в школьника из травматического пистолета, а еще избил. Все это случилось у метро «Гражданский проспект».

У пострадавшего серьезных ранений нет - только ушибы и ссадины, подозреваемого подростка задержали.

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования происшествия с участием несовершеннолетних в Калининском районе города Санкт-Петербурга, говорится в сообщении ведомства.

Максимальная санкция за разбой, совершенный с применением оружия составляет до десяти лет лишения свободы.

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