Песков заявил о поездках Путина по регионам после Нового года

В планах российского президента посетить ряд регионов страны после Рождества Христова.

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В рабочий график президента России Владимира Путина на 2024 года включены поездки по стране. Визиты в регионы начнутся после завершения новогодних каникул. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«На первые дни нет, но быстро потом начнутся и будут поездки», - рассказал Песков.

Он пояснил, что для главы государства нет разницы между предвыборными и рабочими поездками.

«Поскольку он действующий глава государства, у него все они рабочие, все в рамках рабочего графика», - добавил представитель Кремля.

В заключение Песков напомнил, что для российского президента характерно посещение регионов.

Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения в честь Дня Героев Отечества Путин заявил, что обязательно посетит ДНР и другие новых регионы страны.