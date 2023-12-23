Песков заявил о поездках Путина по регионам после Нового года
В рабочий график президента России Владимира Путина на 2024 года включены поездки по стране. Визиты в регионы начнутся после завершения новогодних каникул. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«На первые дни нет, но быстро потом начнутся и будут поездки», - рассказал Песков.
Он пояснил, что для главы государства нет разницы между предвыборными и рабочими поездками.
«Поскольку он действующий глава государства, у него все они рабочие, все в рамках рабочего графика», - добавил представитель Кремля.
В заключение Песков напомнил, что для российского президента характерно посещение регионов.
Ранее сообщалось, что во время церемонии награждения в честь Дня Героев Отечества Путин заявил, что обязательно посетит ДНР и другие новых регионы страны.