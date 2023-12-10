Путин пообещал посетить новые регионы

О возможном визите в новые регионы России Путин заявил на церемонии в честь Дня Героев Отечества.

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Президент России Владимир Путин заявил о возможном посещении ДНР и других новых регионов на церемонии награждения в честь Дня Героев Отечества.

Во время торжеств в Георгиевском зале Герой ДНР Артем Жоге предложил Путину посетить новые территории страны.

«Обязательно, а как же!» - заявил Путин.

Напомним, что президент накануне вручил высшие награды страны - медали «Золотая Звезда» Героям России, проявившим мужество и героизм в зоне СВО. Во время церемонии Артем Жога попросил Путина участвовать в президентской кампании 2024 года от лица жителей воссоединенных территорий.

Новые регионы - ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонская область - вошли в состав России по итогам референдума в 2022 году.