В стране и мире Путин может сделать паузу в работе на новогодних праздниках Елизавета Егорова Владимир Путин никогда не использует новогодние каникулы в полном объеме, заявили в Кремле. © Фото: Kremlin Pool, Global Look Press Читайте нас на: Президент России Владимир Путин может уйти на короткие выходные в период новогодних праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Однако представитель Кремля подчеркнул, что в полном объеме новогодние каникулы Путин никогда не использует. «Частично, наверное, но полностью он (президент. - Прим. ред.) никогда не использует (праздники. - Прим. ред.)», - сказал Песков в разговоре с ТАСС. Ранее российский лидер посоветовал россиянам проводить больше времени с семьей в период новогодних праздников. Он предложил сблизиться с родными через общие занятия, такие как походы на выставки или в театр. Экспертное мнение и аналитика