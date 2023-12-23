Путин может сделать паузу в работе на новогодних праздниках
Владимир Путин никогда не использует новогодние каникулы в полном объеме, заявили в Кремле.
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Президент России Владимир Путин может уйти на короткие выходные в период новогодних праздников. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Однако представитель Кремля подчеркнул, что в полном объеме новогодние каникулы Путин никогда не использует.
«Частично, наверное, но полностью он (президент. - Прим. ред.) никогда не использует (праздники. - Прим. ред.)», - сказал Песков в разговоре с ТАСС.
Ранее российский лидер посоветовал россиянам проводить больше времени с семьей в период новогодних праздников. Он предложил сблизиться с родными через общие занятия, такие как походы на выставки или в театр.