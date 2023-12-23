Эксперт Долгова сообщила, что мясо курицы в РФ может подешеветь на 3-5%

К снижению цены на импортное куриное мясо приведет отмена таможенных пошлин на ввоз замороженной курицы в объеме до 140 тысяч тонн.

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Доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Мария Долгова прокомментировала инициативу кабмина РФ об отмене таможенных пошлин на ввоз замороженного мяса курицы в объеме до 140 тысяч тонн в 2024 году. Она рассказала, что это постановление поможет снизить цены на куриное мясо на 3-5%.

«Сама пошлина зависит от товара и от страны, откуда ввозится товар, поэтому здесь завышение в районе, может быть, 3-5% из-за пошлины, соответственно примерно в таком диапазоне можно ожидать снижения цен», - пояснила она.

Она раскрыла подробнее, как работает механизм снижения цен в связи в отменой пошлины. Поскольку платить за ввоз данного количества продукции будет не нужно, это мясо будет дешевле, чем обычное импортное. Соответственно цены на него будут ниже.

«Потому что сегодня в цену импортной курятины входит импортная таможенная пошлина. Если она будет отменена, то на размер вот этой пошлины цена должна снизиться», - объяснила эксперт.

Долгова добавила, что цена на курятину зависит также от того, в какие регионы будет направляться импортная продукция, поскольку расходы на транспортировку могут быть очень существенны.

По ее словам, разработанная кабмином инициатива также приведет к увеличению предложения на рынке, что тоже поможет немного снизить розничные цены на мясо и стабилизировать ситуацию, пока не восстановится поголовье птицы на российских птицефабриках. В этом году, пояснила эксперт, оно снизилось из-за птичьего гриппа.

«Для того, чтобы полностью его победить, несколько фабрик должны были, к сожалению, уничтожить полностью свое поголовье, что, среди прочих факторов, и привело к снижению предложения мяса курицы на российском рынке и, соответственно, к росту цен на него», - рассказала Долгова.

Ранее сообщалось о постановлении кабмина РФ об отмене таможенных пошлин на ввоз определенного объема замороженной курятины. Эта мера начнет действовать с 1 января по 31 декабря 2024 году.