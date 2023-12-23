Кабмин РФ отменил таможенные пошлины на ввоз куриного мяса в 2024 году

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Кабинет министров Российской Федерации подготовил постановление об отмене таможенных пошлин на ввоз замороженного мяса курицы в объеме до 140 тысяч тонн в 2024 году. Информация опубликована на сайте кабмина.

Отмечается, что решение подготовлено с целью реализации решения Совета Евразийской экономической комиссии о предоставлении тарифных льгот на ввоз в Россию замороженного мяса кур, принятого 12 декабря 2023 года. Минсельхоз также сможет выдавать импортерам документы, дающие право на беспошлинный ввоз мяса, сам перечень документов был сформирован и утвержден правительством РФ.

«С 1 января по 31 декабря 2024 года в России отменяются таможенные пошлины на ввоз замороженного мяса домашних кур в объеме до 140 тысяч тонн. Решение направлено на поддержание стабильных цен на эту продукцию благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке», - говорится в сообщении кабмина.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что кабмин принял меры, направленные на снижение стоимости куриных яиц. Он также добавил, что медленное снижение цен является естественным процессом, а правительство продолжает энергично работать над проблемой.