Далай-лама рассказал, как обрести покой и избавиться от негативных эмоций

По словам Далай-ламы, Учение Будды можно познать через медитации. Так человек способен обрести внутренний покой.

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Духовный лидер тибетских буддистов Далай-лама рассказал, что познать учение Будды можно с помощью медитаций. По его словам, действенная сила учения состоит в том, что оно дарует людям внутренний покой и помогает избавиться от негативных эмоций. Эти знания Далай-лама передал участникам Международного форуме Сангхи-2023 в индийском храме Махабодхи в Бодхгае.

«Если вы также будете со всей искренностью следовать Учению Будды, не только на словах, но и осваивая его в медитации, вы тоже сможете ощутить его действенность. Оно может принести вам внутренний покой, и вы сможете победить присутствующие в вас отрицательные эмоции», - цитирует РИА Новости слова Далай-ламы.

Духовный лидер подчеркнул, что не каждый по-настоящему готов пройти тот путь, который приводит человека к счастью, хотя счастливыми хотят быть все. По его словам, Учение Будды должно стать частью ума.

Ранее стало известно, что в Тыве открылся самый крупный буддистский монастырь «Тубтен Шедруб Линг». Он представляет из себя целый храмовый комплекс из 12 этажей. Монастырь открыли по инициативе министра обороны России Сергея Шойгу, который родился в Тыве.