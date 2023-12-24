Александр Друзь рассказал, как Ворошилов принял его в «Что? Где? Когда?»

Перед тем, как принять знатока, Ворошилов пошел на провокацию, желая узнать, как игроки будут вести себя, думая, что они «самые главные».

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

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Магистр игры «Что? Где? Когда» Александр Друзь в эфире программы «Галерея Звезд» рассказал, как попал в шоу. По словам знатока, он часто правильно отвечал на вопросы зрителей, когда смотрел программу по телевизору, и решил написать письмо в редакцию программы, не рассчитывая на ответ.

«Я не смотрел "Что? Где? Когда?", когда она появилась в 80-м году. Мне сказали, что есть такая хорошая программа, я посмотрел, мне очень понравилось. Задают вопросы, сидят люди за столом, думают, а я практически на все отвечаю. Я то тогда не знал, что чем ближе к волчку, тем хуже играешь...», - рассказал Друзь.

Александр написал в редакцию программы письмо, несмотря на слова жены о том, что у него ничего не получится. Друзя пригласили на отбор, которое будущий знаток прошел и его пригласили на собеседование с главным режиссером программы Владимиром Ворошиловым.

«Ну наконец-то вы к нам пришли. Все, что было до вас, это все ерунда. Вы теперь покажете всем, как на самом деле это должно быть. Мы вас отобрали и вы самые главные!», - вспоминает Друзь слова Ворошилова.

Знаток отметил, что Ворошилов был провокатором - желая повысить азарт игроков, он назвал их самыми главными и наблюдал, как они будут себя вести.

В одном из прошлых выпусков «Галереи Звезд» ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, откуда у него появилась любовь к пилотированию. Шоумен закончил авиационное училище в 57 лет - и все потому, что он случайно оказался на аэродроме со своим коллегой Юрием Николаевым.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней. Новый выпуск программы посвящен Владимиру Ворошилову - создателе телеигры «Что? Где? Когда?», одному из самых известных и вместе с тем загадочных людей отечественного телеэкрана.