В стране и мире В стране и мире Галерея Звезд ТЕГИ

Александр Друзь рассказал, как Ворошилов принял его в «Что? Где? Когда?»

Алексей Курильченко
01:53 24.12.2023
Перед тем, как принять знатока, Ворошилов пошел на провокацию, желая узнать, как игроки будут вести себя, думая, что они «самые главные».
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
1
Читайте нас на:

Магистр игры «Что? Где? Когда» Александр Друзь в эфире программы «Галерея Звезд» рассказал, как попал в шоу. По словам знатока, он часто правильно отвечал на вопросы зрителей, когда смотрел программу по телевизору, и решил написать письмо в редакцию программы, не рассчитывая на ответ.

«Я не смотрел "Что? Где? Когда?", когда она появилась в 80-м году. Мне сказали, что есть такая хорошая программа, я посмотрел, мне очень понравилось. Задают вопросы, сидят люди за столом, думают, а я практически на все отвечаю. Я то тогда не знал, что чем ближе к волчку, тем хуже играешь...», - рассказал Друзь.

Александр написал в редакцию программы письмо, несмотря на слова жены о том, что у него ничего не получится. Друзя пригласили на отбор, которое будущий знаток прошел и его пригласили на собеседование с главным режиссером программы Владимиром Ворошиловым.  

«Ну наконец-то вы к нам пришли. Все, что было до вас, это все ерунда. Вы теперь покажете всем, как на самом деле это должно быть. Мы вас отобрали и вы самые главные!», - вспоминает Друзь слова Ворошилова.

Знаток отметил, что Ворошилов был провокатором - желая повысить азарт игроков, он назвал их самыми главными и наблюдал, как они будут себя вести.

В одном из прошлых выпусков «Галереи Звезд» ведущий программы «Поле чудес» Леонид Якубович рассказал, откуда у него появилась любовь к пилотированию. Шоумен закончил авиационное училище в 57 лет - и все потому, что он случайно оказался на аэродроме со своим коллегой Юрием Николаевым.

«Галерея Звезд» - это совместный проект телеканала «Звезда» и РТРС. В его рамках у подножия Останкинской телебашни зажглись звезды легенд советского и российского телевидения. Проект лег в основу одноименного шоу, где ведущие и их близкие рассказывают о карьере и жизни. Это большой цикл программ, где каждый выпуск - это отдельная история о судьбе, жизненном и творческом пути журналистов как прошлого века, так и наших дней. Новый выпуск программы посвящен Владимиру Ворошилову - создателе телеигры «Что? Где? Когда?», одному из самых известных и вместе с тем загадочных людей отечественного телеэкрана.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:18 В стране и мире
Потери израильской армии с начала эскалации конфликта достигли 477
20:00 В стране и мире
Число погибших за время конфликта в Газе достигло 20 258 человек
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.