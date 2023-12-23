Появилось видео с места обрушения детской горки в Хакасии

Деревянную горку устроили в центре поселка Усть-Абакан в Хакасии к зимним каникулам.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Рухнувшая вместе детьми горка в поселке Усть-Абакан в Хакасии была деревянной. «Звезда» публикует видео с места происшествия.

На кадрах видно, что горка изготовлена из досок, на верхней стартовой площадке зияет дыра - эта часть конструкции рухнула. Детский аттракцион установлен на большой площади к Новому году - рядом огромная наряженная елка.

В прокуратуре края уточнили, что причиной инцидента стало частичное обрушение посадочной платформы деревянной детской горки.

Ранее сообщалось, что при обрушении горки пострадали семеро детей и один взрослый. Двух ребят с переломами увезли в республиканскую больницу Хакасии, остальным оказали неотложную помощь в поселковом здравпункте.