В Хакасии несколько детей пострадали при обрушении горки

Инцидент произошел во время гуляний на центральной площади в поселке Усть-Абакан.

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По меньшей мере семеро детей и еще один взрослый пострадали при обрушении катальной горки в поселке Усть-Абакан в Хакасии.

По информации 112, детскую горку смонтировали на главной площади поселка около рынка для проведения новогодних гуляний. Покататься сюда пришли едва ли не вся поселковая детвора. Неожиданно конструкция рухнула.

По данным ТАСС, двое пострадавших - дети девяти и десяти лет получили серьезные травмы.

«Двое с переломами - 2013 и 2014 года рождения - их увезли в республиканскую больницу. Пятеро обратились в травмпункт», - пояснила агентству глава Усть-Абаканского района Елена Егорова.

По словам очевидцев, все произошло внезапно. Одна из родительниц написала в соцсети, что ее ребенок благополучно съехал с горки и чудом уцелел, так как конструкция рухнула на глазах у всех. Пострадали прежде всего ребята, которые находились наверху.