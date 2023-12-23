Четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом в Ростовской области

По предварительным данным, водитель пикапа не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом.

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Четыре человека погибли при столкновении легковушки и микроавтобуса в Ростовской области. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Ростовской области.

Ведомство отмечает, что дорожно-транспортное происшествие случилось на 35 км автодороги «Ростов-Ставрополь». Водитель пикапа «Great Wall», по предварительным данным, не справился с управлением и допустил столкновение с микроавтобусом.

«В результате ДТП погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи водитель автомобиля Грейт Вол и его пассажир 1980 г.р., водитель микроавтобуса и его пассажир 1956 г.р.», - говорится в сообщении Госавтоинспекции по области.

Количество пострадавших в результате ДТП уточняется. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего.