На границе РФ и Польши скопились более 300 машин с иностранными номерами

По словам очевидцев, в очереди заметно много машин с иностранными номерами.

© Фото: Hannes P Albert, dpa, Globallookpress

Огромная вереница машин выстроилась на польско-российской границе 23 декабря. О проблемах с пропускной способностью на КПП сообщил калининградский Telegram-канал «Клопс».

По данным издания в очереди преобладают автомобили с зарубежными госзнаками.

«Образовалась пробка из авто с иностранными номерами», - говорится в публикации.

По словам очевидцев «водители едут в регион». В очереди скопились более 300 машин. Водители жалуются в соцсети, что прохождение границы занимает до 12 часов. О причинах ажиотажа на границе России и Польши не сообщается.

Ранее сообщалось, что Таможня ФРГ предупредила о конфискации рождественских посылок из РФ, ссылаясь на антироссийские санкции.