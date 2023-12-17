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Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России

Максим Крюков
11:04 17.12.2023
Немецкая таможня предупредила, что может конфисковывать рождественские посылки из РФ в связи с действующим в ЕС санкционным законодательством.
Таможня ФРГ может конфисковать рождественские посылки из России
© Фото: Bernd Wüstneck, ZB, Global Look Press
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В немецкой таможне заявили, что могут конфисковать рождественские посылки, которые поступают на территорию страны из Российской Федерации, в соответствии с регламентом № 833/2014, принятым Советом Европейского союза 31 июля 2014 года.

Как уточнило ведомство, под запрет попадают товары, которые могут иметь типичное содержание подарочных посылок. К подобным относятся целлюлоза и бумага, дерево и изделия из древесины, драгоценные камни и металлы, сигареты, пластмасса и химические изделия, а также косметика.

Соответственно, сотрудники пунктов пограничного контроля могут изъять даже книги или игрушки.

В сообщении, опубликованном на официальном сайте таможни, также говорится, что посылки, подпадающие под ограничительные меры, «могут быть арестованы, то есть конфискованы».

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