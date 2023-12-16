Гладков заявил о гибели мужчины, подорвавшегося на мине в Белгородской области

В автомобиле в момент случившегося находились трое мужчин.Их госпитализировали в больницу с различными травмами.

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Один из троих подорвавшихся на мине в Краснояружском районе Белгородской области мужчина скончался в больнице, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Сегодня ночью Игорь Васильевич, мужчина, подорвавшийся на мине в Краснояружском районе, умер в больнице. Врачи боролись за его жизнь до последнего», - сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

Гладков выразил соболезнования семье погибшего и пообещал близким «помогать всем, чем можно», передает RT.

Напомним, что 13 декабря автомобиль с мирными жителями подорвался на мине в Краснояружском районе, рядом с хутором Высокий. В результате произошедшего пострадали трое мужчин. Один пострадавший частично лишился ног, другой получил черепно-мозговую травму. У еще одного мужчины зафиксировали сотрясение мозга.