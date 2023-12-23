В семи регионах РФ возможно отключение света и связи из-за непогоды

Порывы ветра от 25 до 38 метров в секунду могут оборвать линии электропередачи и связи.

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Семь регионов России могут остаться без света и связи из-за плохой погоды сегодня, 23 декабря. Об этом сообщили в МЧС России.

В ведомстве отметили, что в перечень регионов, в которых существует риск ЧС, вошли Калининградская область, Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Северная Осетия, Чечня, Ингушетия и Карачаево-Черкесская Республика. Во всех перечисленных регионах ожидаются порывы ветра, достигающие от 25 до 38 метров в секунду в зависимости от региона. МЧС также предупредило о мокром снеге и сильном дожде.

Министерство порекомендовало не выходить пешеходам на дорогу перед транспортом и избегать ветхие конструкции. Автомобилистам посоветовали не использовать личный автотранспорт во время гололеда.

«Используйте зимнюю резину. Пользуйтесь ремнями безопасности, соблюдайте безопасную дистанцию, правила маневрирования, не превышайте скорость, включайте ближний свет фар или противотуманные фонари», - напомнили в МЧС РФ.

В связи с тяжелыми погодными условиями сотрудники экстренных служб Сочи находятся в состоянии повышенной готовности. Аэропорт города-курорта работает по фактической погоде, а 18 рейсов, направлявшихся в Сочи, были вынуждены приземлиться на запасных аэродромах.