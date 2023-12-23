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Воспитанники Тверского Суворовского училища встретили юбилей в новых стенах

Олег Лавров
Игнат Далакян
14:37 23.12.2023
В училище обучается более 500 суворовцев как из Тверской области, так и из других регионов России.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Тверское суворовское училище сегодня одно из лучших довузовских образовательных заведений страны. За 80-летнюю историю оно выпустило свыше 15-ти тысяч воспитанников, многие из которых стали героями Советского Союза и России. Сейчас выпускники училища выполняют боевые задачи на специальной военной операции.

Один микроскоп на школу 80 лет назад уже было роскошью. Чтобы заглянуть в загадочный мир строения растений и грибных спор ученики в очередь выстраивались. Об этом нам говорит историческое фото, сделанное, практически, сразу после основания суворовского училища. Современный урок биологии больше напоминает интерактивную игру. На сенсорной доске анимированные слайды. В руках у учащихся гаджеты вместо тетрадей.

«Это облегчает труд преподавателя. Во-первых, мы сразу видим готовый результат и в тот же момент я могу обнаружить какие-то недостатки, которые мы можем с ребятами доработать», - рассказала Учитель биологии Тверского суворовского военного училища МО РФ Лариса Герасина.

Юбилей суворовцы отмечают в новых стенах. Из исторического здания 19-го века они переехали в этот комплекс 3 года назад. Фактически это город в городе, где в каждый корпус можно попасть, не выходя на улицу. А два спортивных зала позволяют одновременно заниматься разными видами спорта. В одном старшеклассники играют в гандбол, в другом суворовцы покоряют вертикальный уклон скалодрома.

Помещения позволяют даже устраивать гонки на беспилотниках. В просторных холлах оборудуют трассы, где пилоты оттачивают навыки. 6-классник Мирон Динилевский научился летать на коптерах раньше, чем изучил дроби. Юноша уже принимает участие в соревнованиях и собирается связать свою жизнь с авиацией.

«Эта любовь к небу, полный контроль. Летаешь на больших скоростях, можно изучать разные пространства», - рассказал воспитанник Тверского суворовского военного училища МО РФ.

Так же суворовцы разрабатывают программное обеспечение для дронов. Один из проектов, взял золото на международном фестивале инноваций «Старт в науку» в этом году.

В училище обучается более 500 суворовцев. Причем, не только из Тверской области и близлежащих регионов

«Сплав хороших, умных и образованных учителей, воспитателей даёт нам надеяться, что от сюда будут выпускаться дети с прекрасным образованием, прекрасным воспитанием. Это будущее России», - поделился Начальник тверского суворовского военного училища МО РФ Владимир Ляпоров.

Этот год для старейшего училища в стране знаменателен не только юбилеем. Впервые в истории суворовскому училищу президент присвоил орден Почета.

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