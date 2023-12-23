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Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил орден Почета Тверскому Суворовскому военному училищу. Торжественная церемония состоялось в рамках празднования 80-ой годовщины со дня образования учебного заведения.

Николай Панков обратился к участникам мероприятия и передал поздравление от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Замминистра главы МО РФ также пожелал дальнейших успехов в обучении и воспитании молодого поколения. Панков выразил признательность педагогическому составу за самоотверженный труд, заботу и внимание к воспитанникам, которые учатся достигать поставленных целей, бережно хранить лучшие традиции родного учебного заведения и российского воинства.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что Тверское суворовское военное училище является одним из передовых учебных заведений в системе довузовского образования Минобороны России. Отдельно Николай Панков отметил успехи выпускников училища.

«Особой гордостью училища являются его выпускники. Они с честью и достоинством служат на благо нашей Родины, выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм», - сказал Николай Панков.

В рамках торжественных мероприятий заместитель Министра обороны России вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим командного и преподавательского состава училища.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев, начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, начальник Тверского Суворовского военного училища Владимир Ляпоров.



В Тверском Суворовском военном училище за прошедшие годы произведено 75 выпусков. Более 15 тысяч человек стали выпускниками учебного заведения. Более 100 из них стали генералами, более 200 - кандидатами и докторами наук; два выпускника стали Героями Советского Союза, один - Героем Социалистического Труда, и еще семь - Героями России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.