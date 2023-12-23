Армия Армия Армия

Панков вручил орден Почета Тверскому Суворовскому военному училищу

13:50 23.12.2023
Тверское Суворовское военное училище празднует 80-ую годовщину со дня образования учебного заведения.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Читайте нас на:

Статс-секретарь - заместитель Министра обороны Российской Федерации Николай Панков вручил орден Почета Тверскому Суворовскому военному училищу. Торжественная церемония состоялось в рамках празднования 80-ой годовщины со дня образования учебного заведения.

Николай Панков обратился к участникам мероприятия и передал поздравление от главы российского оборонного ведомства Сергея Шойгу. Замминистра главы МО РФ также пожелал дальнейших успехов в обучении и воспитании молодого поколения. Панков выразил признательность педагогическому составу за самоотверженный труд, заботу и внимание к воспитанникам, которые учатся достигать поставленных целей, бережно хранить лучшие традиции родного учебного заведения и российского воинства.

Замминистра обороны РФ подчеркнул, что Тверское суворовское военное училище является одним из передовых учебных заведений в системе довузовского образования Минобороны России. Отдельно Николай Панков отметил успехи выпускников училища.

«Особой гордостью училища являются его выпускники. Они с честью и достоинством служат на благо нашей Родины, выполняют боевые задачи в зоне специальной военной операции, проявляя при этом мужество, отвагу и героизм», - сказал Николай Панков.

В рамках торжественных мероприятий заместитель Министра обороны России вручил государственные и ведомственные награды отличившимся военнослужащим командного и преподавательского состава училища.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, заместитель главнокомандующего ВКС по военно-политической работе генерал-лейтенант Александр Максимцев, начальник Управления военного образования – заместитель начальника Главного управления кадров Минобороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Муравлянников, начальник Тверского Суворовского военного училища Владимир Ляпоров.

В Тверском Суворовском военном училище за прошедшие годы произведено 75 выпусков. Более 15 тысяч человек стали выпускниками учебного заведения. Более 100 из них стали генералами, более 200 - кандидатами и докторами наук; два выпускника стали Героями Советского Союза, один - Героем Социалистического Труда, и еще семь - Героями России.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:22 В стране и мире
Херш заявил, что диверсии на «Северных потоках» готовили США за недели до СВО
04:41 В стране и мире
Грузовой поезд столкнулся с фурой в Хабаровском крае
03:47 В стране и мире
Украинский телеведущий сбежал в ЕС, использовав саммит в Брюсселе
02:00 В стране и мире
В ВОЗ сообщили о росте числа случаев заболевания COVID-19 во всем мире на 50% за месяц
01:59 В стране и мире
В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности
Популярное
Пассажира рейса Екатеринбург - Благовещенск ошибочно приняли за покойника
Видео
«Ксюш, привет, это ты?»: Путин поговорил с девочкой, которая мечтает стать ведущей
Видео
Путин заявил, что Россия не могла позволить США «чавкать» исконно российскими землями
Видео
Малышка-панда из Московского зоопарка сделала свои первые шаги
Институт имени Пушкина признал «нейросеть» словом 2023 года
Путин признался, что в нулевых был наивным человеком
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника В стране и мире Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.
На сайте tvzvezda.ru применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации). Подробнее
Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.