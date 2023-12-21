В МО РФ заявили, что враг потерял до 210 боевиков на Донецком направлении

Неприятель пытался атаковать позиции российских войск, но безуспешно. Только на Донецком направлении были отражены 17 украинских атак.

© Видео: Минобороны России © Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщило о потерях неприятеля на Донецком направлении. ВСУ недосчитались там за сутки до 210 боевиков.

Кроме этого, противник потерял на этом направлении три пикапа. Российским войскам удалось поразить там САУ британского производства AS-90, три САУ «Акация», две САУ «Гвоздика», гаубицу Д-20 и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-37, поставленную из США.

Также сообщается об отражении 17 атак на Донецком направлении за сутки.

Ранее боец Мегафон рассказал, как разведчики могут вскрыть атаку ВСУ еще до ее начала.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.