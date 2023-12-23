У артиста запланированы несколько новогодних выступлений в Молдавии.

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Власти Молдавии запретили въезд в страну российского певца Ираклия Прицхалавы, который планировал выступить с новогодними концертами перед молдавской публикой. Об инциденте на границе сообщает РИА Новости.

«Известного исполнителя грузинского происхождения Ираклия Пирцхалава не пускают в Молдову. Артист прилетел для участия в нескольких новогодних концертах. Причина отказа пока не известна», - приводит агентство информацию молдавских СМИ.

Сообщается также, что в гастрольный тур входил концерт в городе Оргеев, где в результате выборов к власти пришла оппозиция.

В погранслужбе Молдавии пояснили, что не в курсе ситуации с возможным срывом гастролей Прицхалавы, и отметили, что 22-23 декабря 39 человек получили отказ на въезд в страну.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Кишинев станет следующей жертвой в развязанной Западом гибридной войне против России.