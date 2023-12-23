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ВСУ выпустили около 40 снарядов по Алексеевке в Курской области, есть погибший

Ирина Елагина
13:20 23.12.2023
ВСУ выпустили по селу не менее 40 снарядов, один из них попал в жилой дом.
ВСУ выпустили около 40 снарядов по Алексеевке в Курской области, есть погибший
© Фото: Pavlo Palamarchuk, Keystone Press Agency, Globallookpress
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Село Алексеевка в Курской области подверглось массированному обстрелу со стороны Украины. Один из местных жителей погиб. О последствиях атаки ВСУ рассказал губернатор Курской области Роман Старовойт.

«Сегодня со стороны Украины несколько раз обстреляно село Алексеевка Глушковского района. Насчитано около 40 прилетов. В результате попадания снаряда в дом погиб один житель», - сообщил курский губернатор.

По данным региональных властей, в селе есть разрушения нескольких жилых домов, повреждены социальные объекты и административные здания. Часть снарядов вывели из строя ЛЭП.

Старовойт заверил, что «восстановительные работы начнутся после того, как будет безопасно» и гарантировал помощь всем пострадавшим в ремонте поврежденного имущества.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают населенные пункты в приграничных районах Курской области. Так, ранее сообщалось об обстреле со стороны Украины поселка Олешня в Курской области - снаряды разрушили один из жилых домов, пострадали два человека.

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