В Курской области снаряд ВСУ попал в жилой дом, два человека ранены
Пострадавшие доставлены в Суджанскую ЦРБ, их жизни вне опасности.
© Фото: gubernator_46, Telegram
ВСУ обстреляли населенный пункт Олешня в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.
Украинский снаряд попал в жилой дом, в результате пострадали два человека - мужчина и женщина. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизни вне опасности.
«Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», - написал губернатор.
Старовойт пообещал, что им помогут отремонтировать дом, который серьезно пострадал.