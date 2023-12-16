В Курской области снаряд ВСУ попал в жилой дом, два человека ранены

Пострадавшие доставлены в Суджанскую ЦРБ, их жизни вне опасности.

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ВСУ обстреляли населенный пункт Олешня в Курской области, сообщил глава региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

Украинский снаряд попал в жилой дом, в результате пострадали два человека - мужчина и женщина. В настоящий момент они находятся в больнице, их жизни вне опасности.

«Они незамедлительно доставлены в Суджанскую ЦРБ, где им оказана первая медицинская помощь», - написал губернатор.

Старовойт пообещал, что им помогут отремонтировать дом, который серьезно пострадал.