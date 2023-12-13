Тысячи человек остаются без света из-за ледяного дождя в Ростовской области

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Сутки без света и воды. Ростовская область приходит в себя после ледяного дождя, который вызвал многочисленные коммунальные аварии и буквально «заморозил» города. Под тяжестью льда обрывались провода. Экстренные службы работают без перерыва. Без электричества до сих пор остаются около ста тысяч человек. При этом погода так и не пришла в норму. Спокойно ходить по дорогам все еще невозможно. Два дня ледяного дождя в Ростовской области привели регион к тяжелейшим последствиям. Без электроснабжения в ночь на 13 декабря остались более 180 тысяч человек. Например, без света, тепла и воды ночевал целый город с 60-тысячным населением - Гуково.

«В туалет сейчас я сходить не смогу, я буду говорить русским языком. Не могу умыться», - жалуется Виктория Черниченко.

И сейчас без электричества и воды остаются тысячи дончан. Семья из Красного Крыма, северного предместья Ростова-на-Дону, второй день ночует под тремя одеялами. Денис и Виктория опасаются, что сегодня от мороза могут полопаться батареи.

«Как в таких условиях вообще жить? Да никак! Электричества нет, вода не работает. Вторые сутки пошли. Через дом маленькие дети у всех. У кого есть возможность, те уезжают. На связь никто не выходит. Дозвониться до горячей линии невозможно, все перегружено», - сетует Денис Черниченко

Энергетики тоже перегружены. Работают в круглосуточном режиме. Нужно восстановить десятки километров высоковольтных проводов.

«Много обрывов, очень много и деревья падают под тяжестью. Провода не выдерживают, траверсы ломаются. Честно, не знаю во сколько я сегодня домой попаду», - рассказал электромонтер Станислав Кудрин.

Для аварийных работ привлекают бригады даже из соседних регионов. По крайней мере тех, которые не пострадали от удара стихии. Снег, ледяной дождь, гололед - сегодня стали причиной массовых нарушений электроснабжения не только в Ростовской, но и Псковской области, Дагестане, Луганской и Донецкой Народных республиках. По сообщениям Минэнерго России, из-за непогоды электричества лишились более 400 тысяч человек.

В Воронеже снег превратил дворы в неприступные крепости. Соседи помогают друг другу откапывать машины из сугробов. К одной из легковушек даже присоединили ковш, чтобы расчистить дорогу. Сугробы в Воронежской области за ночь выросли до рекордных 40 сантиметров. Уровень - 125% от нормы. И снегопад продолжается. На улицы вышли сотни единиц техники, но застревают даже снегоуборочные машины.

Многие жители пересели на общественный транспорт. На остановках сотни людей. Из-за погодных условий в Воронежской области отменены рейсы более 80 автобусов. Похожая ситуация и в соседней Липецкой области, где снега в прямом смысле по колено, сильный ветер. Осадки, гололедица и ветер до 18 метров в секунду в ближайшие дни ожидаются теперь уже в Центральном федеральном округе. Под ударом стихии могут оказаться Липецкая, Белгородская, Воронежская, Калужская области.