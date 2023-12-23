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Захарова заявила, что Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО

Игнат Далакян
11:47 23.12.2023
Официальный представитель МИД РФ отметила, что эта выплата отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной США нелегитимной «атрибутивной» группы по расследованию и идентификации.
Захарова заявила, что Россия отказалась финансировать созданный США комитет в ОЗХО
© Фото: Albert Nieboer, Royal Press Europe, Globallookpress
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Российская Федерация откажется от участия в финансировании навязанной Соединенными Штатами группы в Организации по запрещению химического оружия. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

Она напомнила, что регулярные выплаты в бюджет ОЗХО являются обязательством каждого государства, которое входит в Конвенцию о запрещении химического оружия.

«Вместе с тем Россия совместно с некоторыми нашими партнерами продолжит удерживать часть своего взноса», - цитирует РИА Новости Марию Захарову.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России отметила, что эта выплата отводится Техническим секретариатом ОЗХО на финансирование навязанной американской стороной и их сателлитами нелегитимной «атрибутивной» группы по расследованию и идентификации, ведущую незаконную деятельность в интересах коллективного Запада.

Дипломат добавила, что Российскую Федерацию в конце ноября не переизбрали в исполнительный совет Организации по запрещению химического оружия, однако она намерена и впредь продолжать играть самую активную роль на площадке организации. Захарова подчеркнула, что видит задачу российской стороны в восстановлении былого авторитета ОЗХО и сохранить целостность Конвенции.

Согласно ее словам, РФ покинет исполнительный совет организации в мае, но продолжит участие в качестве наблюдателя для того, чтобы последовательно отстаивать национальные интересы в химической промышленности.

Напомним, что Российская Федерация не вошла в Исполком Организации по запрещению химического оружия. Россия получила 65 голосов, в то время как требовалось набрать минимум 66. В Исполком ОЗХО входит 41 государство, которые избираются на два года.

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