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Россия не вошла в Исполком ОЗХО

Владимир Рубанов
16:21 29.11.2023
РФ получила 65 голосов, в то время как требовалось набрать минимум 66.
Россия не вошла в Исполком ОЗХО
© Фото: Pan Zhi, ZUMAPRESS.com, Global Look Press
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Места в Исполнительном совете Организации по запрещению химического оружия по итогам голосования получили Украина, Польша, Литва, Бельгия, Новая Зеландия, Греция, Дания, Испания, а также Алжир, Гана, Нигерия, ЮАР, Бангладеш, Иран, Малайзия, Пакистан, Чили, Эквадор, Сальвадор, Гватемала. Россия не вошла в Исполком ОЗХО.

Россия получила 65 голосов, в то время как требовалось набрать минимум 66. Исполнительный совет ОЗХО состоит из 41 государства-члена, которые избираются сроком на два года.

Российскую делегацию на сессии ОЗХО в Гааге возглавлял замглавы Минпромторга Кирилл Лысогорский. В ходе сессии он, в частности, заявил, что США и их союзники поставляли Киеву токсичные химикаты, которые украинские спецслужбы пытались использовать против руководства новых субъектов.

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