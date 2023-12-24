Новую линейку боеприпасов разработают в РФ на основе высокоточного «Краснополя»

Подробности о новых снарядах будут раскрыты только после принятия их на вооружение.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Туле ведется разработка новой линейки боеприпасов на основе управляемого высокоточного снаряда «Краснополь». Новинка будет обладать повышенной дальностью и могуществом. Об этом в программе «Военная приемка» рассказал представитель АО «КБП» Александр Шигин.

«Развитие "Краснополь" получит в новой линейке боеприпасов, которые позволят вести обстрелы на других дальностях и с большим могуществом. Об этих боеприпасах вы узнаете после их принятия на вооружение», - рассказал представитель.

Отметим, что в зону специальной военной операции уже поступают усовершенствованные высокоточные артиллерийские снаряды «Краснополь». Как сообщили в Ростехе, новинка «неизменно поражает цель».

Смотрите новый выпуск программы «Военная приемка» на телеканале «Звезда» и на нашем сайте. Зрителя ждет эксклюзив: интервью с теми, кто стоял у истоков проектирования «Краснополя» еще в 70-ых годах XX века. Как рождался боеприпас, с какими трудностями столкнулись конструкторы при его создании, и как в итоге на зависть американцам «Краснополь» стал успешным образцом вооружения на международном рынке.