Эксперт Правосудов: Украина не в силах отказаться от транзита российского газа

Эксперт объяснил, что под нежеланием продлевать контракт о транзите газа через Украину имеется в виду, что будут перенесены пункты сдачи с западных границ страны на восточную.

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Украина не в силах отказаться от транзита российского газа через свою территорию. Об этом в беседе со «Звездой» заявил директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов.

«"Газпром" имеет контракт с Украиной и платит ей за транзит. Соответственно, сдает газ европейским компаниям на западных границах Украины. А Украина давно говорит - хотелось, чтобы были эти пункты сдачи на восточной границе Украины», - рассказал эксперт.

Правосудов объяснил, что возможно под нежеланием продлевать контракт о транзите газа через Украину имеется в виду, что будут перенесены пункты сдачи. Таким образом, не «Газпром» будет транзитировать газ, а какие-то другие компании, сказал эксперт.

«Вся проблема всегда была в том, что эти западные партнеры не очень хотели брать на себя ответственность за транзит по территории Украины. Потому что все, что там случается, это будет уже проблема тех европейских компаний, которые купили газ», - сказал Правосудов.

Ранее журнал Focus со ссылкой на экспертов писал, что отказ Украины от транзита газа из России вызовет большие проблемы в Евросоюзе. Данное соглашение о транзите российского газа через территорию Украины истекает в конце 2024 года.