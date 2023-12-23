Движение автотранспорта на Крымском мосту временно перекрыли

О причинах перекрытия моста не сообщается.

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Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно остановлено. Об этом сообщили в Telegram-канале оперштаба Крымского моста.

«Находящихся на мосту и в зоне досмотра просим сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности», - написали в оперштабе Крымского моста.

О причинах перекрытия движения не сообщается. О затруднениях в проезде к досмотровым пунктам не сообщалось с 11 часов, 23 декабря.

В последний раз Крымский мост был временно закрыт 21 декабря. Движение было восстановлено спустя несколько часов.