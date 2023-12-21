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Крымский мост временно закрыли для движения автомобилей. Об изменении режима работы переправы сообщил Telegram-канал оперативных служб.

«Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто», - говорится в публикации.

Сотрудники службы безопасности просят всех автовладельцев, как уже успевших въехать на мост, так и ожидающих очереди на КПП в зоне досмотра, сохранять спокойствие и следовать поступающим инструкциям. Причины изменения графика движения не сообщаются.

Напомним, что накануне утром Крымский мост закрывался для проезда машин на несколько часов, после чего движение возобновилось, каких-либо заторов из-за остановки работы моста не возникло.