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В ГД предложили снижать тарифы ЖКУ в новогодние праздники

Никита Черненко
10:39 23.12.2023
Инициатива предполагает снижение тарифов для инвалидов, ветеранов боевых действий и других социально незащищенных категорий граждан.
В ГД предложили снижать тарифы ЖКУ в новогодние праздники
© Фото: РИА Новости
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В Государственной думе выступили с предложением снижать тарифы на оплату ЖКУ для ряда категорий граждан в дни новогодних праздников, начиная с 2025 года. Обращение в Минстрой направил член партии «Единая Россия» и комитета думы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

Парламентарий напомнил о просьбе пенсионера Владимира Леонтьева, озвученной в ходе пресс-конференции президента РФ Владимира Путина, с просьбой решить вопрос тарифного регулирования в части соотношения уровня индексаций пенсий и роста тарифов на услуги ЖКХ. По словам мужчины, новые тарифы, вводимые в 2024 году, «съедят» прибавку к пенсии. В качестве решения вопроса парламентарий предложил в новогодние праздники снижать тарифы на услуги ЖКХ для многодетных семей, инвалидов, ветеранов боевых действий, а также семей, воспитывающих ребенка-инвалида.

«Положительное решение данного вопроса снизило бы финансовую нагрузку на наиболее социально незащищённые слои населения, которые в преддверии новогодних праздников и так испытывают серьезную финансовую нагрузку на семейный бюджет», - указал Якубовский.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон об отмене комиссии при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников. С 1 июля 2024 года банки не будут брать с граждан, нуждающихся в социальной поддержке, перечень таких категорий граждан установит правительство РФ.

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