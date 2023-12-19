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Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников

Игнат Далакян
12:09 19.12.2023
Перечень нуждающихся в соцподдержке категорий лиц установит российское правительство.
Путин отменил комиссию при оплате ЖКХ для пенсионеров и льготников
© Фото: Павел Лисицын, РИА Новости
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Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал закон об отмене банковских комиссий с обязательных коммунальных платежей для пенсионеров и граждан, нуждающихся в соцподдержке. Об этом говорится на официальном портале правовой информации.

Согласно документу, с 1 июля банки не будут брать с граждан, нуждающихся в социальной поддержке, комиссию за перечисление платы за жилищно-коммунальные услуги и пени за просроченную или неполную оплату с этих физических лиц. В законе отмечается, что перечень таких категорий граждан установит российское правительство.

Ранее Владимир Путин рассказал, что комиссию за оплату ЖКХ из-за оговорки главы государства, которую он совершил во время подведения итогов года, правительство РФ решило отменить для всех пенсионеров. Российский президент уточнил, что, поскольку он сказал слово «пенсионеры», кабинет министров решил распространить эту норму на всех пенсионеров.

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