Байден подписал оборонный бюджет США на 2024 год объемом $886 млрд

Байден подписал закон об оборонной политике США на 2024 год в размере 886 миллиардов долларов.

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Президент США Джо Байден подписал проект военного бюджета страны на 2024 финансовый год, начавшийся 1 октября. Он предусматривает выделение 886 миллиардов долларов на оборонные расходы США. Официальное заявление Байдена опубликовал Белый дом.

Принятый закон предусматривает ежегодные военные расходы и одобряет помощь Украине и противодействие Китаю. Объем оборонного бюджета стал рекордным за всю историю Соединенных Штатов.

«Сегодня я подписал закон HR 2670 - "Закон о полномочиях национальной обороны (NDAA) на 2024 финансовый год". Он разрешает ассигнования на финансовый год в основном для министерства обороны, программ национальной безопасности министерства энергетики, госдепартамента и разведывательного сообщества», - гласит опубликованная информация.

Помимо указанного, закон предоставляет полномочия, необходимые для создания вооруженных сил и для «сдерживания будущих конфликтов». Он также поддерживает военнослужащих, их супругов и семьи, «выполняющих эту миссию каждый день».

Из обозначенных 886 миллиардов только 800 миллионов планируется выделить Украине. Значительную часть расходов для Киева Белый дом запросил отдельным документом, его рассматривает Конгресс. Из указанной суммы на сдерживание Китая предусматривается выделить 11,5 миллиардов.

Проект оборонного бюджета 13 декабря одобрил Сенат США, 14 декабря - Палата представителей Конгресса.