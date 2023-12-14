Сенат США одобрил рекордный оборонный бюджет в $886 миллиардов

Закон об ассигнованиях предусматривает 800 миллионов долларов на поддержку Украины.

© Фото: Aaron Schwartz Consolidated News Photos Globallookpress

Американский сенат одобрил оборонный бюджет Соединенных Штатов на следующий год. Его объем стал рекордным за всю историю США, достигнув 886 миллиардов долларов.

Закон об ассигнованиях включает в себя 800 миллионов долларов на поддержку Украины. Предусмотрены также 11,5 миллиарда на сдерживание Китая.

Ожидается, что к концу недели бюджет примет Палата представителей США. После этого документ поступит на подпись Джо Байдену.

Напомним, действующий оборонный бюджет Соединенных Штатов составляет около 860 миллиардов долларов.