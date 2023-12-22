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Выставка по фильмам Гайдая в честь 100-летия режиссера открылась на ВДНХ

Катерина Радомская
Игнат Далакян
09:51 22.12.2023
В 36 павильоне ВДНХ можно увидеть как оригиналы, так и копии предметов, посвященных творчеству и биографии известнейшего режиссера.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Лакированные шкафы и трельяжи 70-х годов, приемник Маяк, жестяные тары для круп на кухне - типичная обстановка советской квартиры. А также декорации к фильмам Леонида Гайдая - многоквартирный дом, где живут его персонажи.

«Первую выставку мы открыли в Иркутске, в театре драмы, где и работал Леонид Львович. Она простояла там долгий период, после чего мы перевезли ее в город Шахтерск Донецкой Народной Республики», - рассказала директор Музея кино Лариса Баженова.

В 36 павильоне ВДНХ можно увидеть как оригиналы, так и копии предметов, посвященных творчеству и биографии мастера. Экспозиции выставки в Музее кино позволяют окунуться в атмосферу таких, всенародно любимых фильмов, как «Операция "Ы" и другие приключения Шурика».

Квартира воров воспроизведена до мельчайших деталей - даже окна в клеточку, как в «операции ы». Гитара с красным бантом, на которой герой Никулина - Балбес- трагикомически исполняет «постой, паровоз». Тут же русалки, которых Трус пытался продать на зареченском колхозном рынке.

А еще здесь можно почувствовать себя героем культового киноромана «Бриллиантовая рука» - одним из участников банды контрабандистов и даже присесть на кровать из румынского мебельного гарнитура - точно такого, как в квартире Козодоева - Миронова.

Тут же можно посидеть и рядом с соблазнительницей Анной Сергеевной в исполнении Светланы Светличной, когда она получала инструкции от Лелика и Геши Козодоева.

В квартире стоматолога Антона Семеновича Шпака посетители будто тайно наблюдают, как вор-рецидивист Жорж Милославский проникает в дом зубного врача, успешно обворовывает его, и произносит знаменитую крылатую фразу, каковых в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» более сотни.

На территории Выставки достижений народного хозяйства сейчас также проходит Международная экономическая выставка-форум «Россия». Мероприятие уже посетили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и другие государственные деятели.

Подробнее о том, что ждет посетителей экспозиции киношных артефактов, посвященных 100-летию со дня рождения Леонида Гайдая на ВДНХ, смотрите в материале Катерины Радомской.

© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
© Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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