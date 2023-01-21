Артист Юрий Соломин встретился с участниками спецоперации на творческом вечере в ЦДРА

Гостям ЦДРА также показали отрывки из фильмов и спектаклей, в котором принимал участие Юрий Соломин.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Центральном Доме Российской Армии (ЦДРА) прошла встреча российского актера и режиссера, народного артиста СССР Юрия Соломина с участниками специальной военной операции РФ на Украине.

Зрительскую аудиторию творческого вечера с художественным руководителем Государственного академического Малого театра России народным артистом СССР, который состоялся в Краснознаменном зале ЦДРА в рамках проекта «Встреча с настоящими людьми», составили военнослужащие, в том числе участники СВО, их родные и близкие, а также юнармейцы и кадеты.

Встречу открыла певица и актриса Илона Броневицкая. Юрий Соломин рассказал о творческом пути и своих учителях. Кроме того гостям Центрального Дома Российской Армии показали отрывки из фильмов и спектаклей с участием Юрия Мефодьевича.

Юрий Соломин - Герой Труда РФ (2020), занимает пост художественного руководителя Государственного академического Малого театра с 1988. Снимался в таких фильмах, как «Адъютант его превосходительства», «Обыкновенное чудо», и других. Российский актер и режиссер является лауреатом Государственной премии РФ 2001 г.

Ранее в ЦДРА награды получили лучшие военные дирижеры Вооруженных сил России. Торжественная церемония награждения прошла в рамках праздничного концерта в честь 102-ой годовщины создания Военно-оркестровой службы ВС РФ.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов