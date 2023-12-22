На Украине пожаловались на срыв Россией поставок истребителей

Директор «Украинской бронетехники» заявил, что готовая сделка по закупке истребителей за рубежом сорвалась после попадания «письма о соглашении в руки россиян».

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Генеральный директор компании «Украинская бронетехника» Владислав Бельбас заявил, что сделка между Киевом и неназванным «продавцом» за рубежом по покупке истребителей для ВСУ сорвалась из-за действий России. Об этом управленец заявил в интервью украинскому изданию «Экономическая правда».

Согласно утверждению директора, российские дипломаты получили письмо о соглашении между Украиной и другой страной о продаже истребителей Киеву. После этого Россия использовала документ «для давления на местных чиновников» и сделка была расторгнута.

«Продавец был готов, Минобороны подтвердило, что они нужны. Вдруг одно из писем об этом соглашении попало в руки россиян. В итоге соглашение сорвалось, потому что страна-поставщик передумала предлагать эти истребители», - пожаловался Бельбас.

Начальник Генштаба ВС РФ и первый заместитель министра обороны РФ Валерий Герасимов ранее сообщил данные о том, сколько оружия и техники страны Запада поставили киевскому режиму. Герасимов отметил, что Украина получила в том числе более 100 единиц авиации, а часть оружия используется для атаки гражданских объектов в Крыму и Донбассе.