Путин передал акции автодилера «Рольф» во временное управление Росимущества

© Фото: Алексей Филиппов, РИА Новости

Президент Российской Федерации подписал указ, согласно которому акции компании «Рольф» переходят во временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Решение касается не только ценных бумаг, но и других активов компании. В указе главы государства отмечается, что во временное управление переходят 660 759 610 акций автодилера, которые принадлежат кипрскому офшору «Деланс лимитед», и 15 198 акций «Рольфа», принадлежащих «Рольф моторс». Также отмечается, что под временное управление попадут все доли в уставном капитале «Рольф моторс», «Рольф эстейт Санкт-Петербург» и «Рольф тех».

Компания «Рольф» основана в 1991 году. В портфель ее брендов входит 30 автомобильных марок, включая отечественный «Москвич». Автодилерская сеть компании насчитывает 59 шоурумов и три мегамолла машин с пробегом в Москве и Санкт-Петербурге.

Напомним, что с «Рольфом» связано резонансное дело о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей. Топ-менеджера Анатолия Кайро приговорили к 8,5 года колонии. Еще три фигуранта объявлены в международный розыск.

Ранее мы рассказывали, как в автосалонах вынуждают покупать ненужные опции. При отказе от дополнительных функций во время покупки автомобиля процесс подписания договора затягивается на часы. Многие клиенты автосалонов не выдерживают такого психологического давления.